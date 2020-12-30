В Башкирии провели электричество в придорожное кафе

Главным новогодним подарком для жителей деревни Кулмас Белорецкого района стало электричество. Его местные жители ждали долгие десятилетия. За это время населенный пункт почти опустел, многие уехали. А малый бизнес едва остался на плаву, сводя концы с концами. Какие теперь перспективы открываются для развития придорожного сервиса?

Раньше для хозяйки кафе «Кулмас» Залии Галияновой новогодняя иллюминация была роскошью. Электричество вырабатывал генератор. И любой дополнительный осветительный прибор увеличивал расход топлива.

Особенно в зимний период у нас было ужасное положение. Без света мы не могли работать, а со светом несли огромные убытки. Потому что бензин каждый день приходилось покупать на 1000-1500 рублей. Залия Галиянова, хозяйка придорожного кафе

Спустя 20 лет после открытия малого бизнеса теперь не только в гирляндах, но и в дополнительных светильниках женщина может себе не отказывать. В один из самых отдаленных от райцентра населенных пунктов, расположенных среди Южноуральских гор, электричество наконец дошло. Шума бензиновых генераторов здесь уже не слышно.

Иногда идёшь – не работает, думаешь, сломался, что ли, или бензин кончился. Бежишь сюда. Потом вспоминают, что свет же нам дали. Раза 3, наверное, вот так было. Хамит Загитуллин, хозяин придорожного кафе

Постоянные клиенты знали о возможных перебоях с электричеством, но никогда не проезжали мимо. Башкирская кухня, просторная парковка для грузовых и легковых автомобилей, добродушный персонал. Здесь они чувствуют себя как дома.

Возьми где-нибудь средняя полоса России, туда дальше, скажем, в сторону Санкт-Петербурга или Смоленска, то нет там ничего качественного и хорошего. Хотелось бы, конечно, чтобы люди с душой относились и понимали водилу. Водила – это же работяга. Сергей Костюков, дальнобойщик /г. Ставрополь/

Ну, во-первых, это перед перевалом в первую очередь. Можно остановиться, отдохнуть, если едешь с Уфы. Потому что перевал очень тяжелый, особенно для грузовых автомобилей. Линар Арсланов, дальнобойщик

По подсчетам хозяев, теперь на электричество они тратят в 10 раз меньше. Счётчик наматывает не более 120 рублей в сутки. Летом станет ещё меньше за счёт длинного светового дня.

Сейчас, конечно, все средства, которые они будут зарабатывать на тех же шашлыках, на перекусах, которые они готовят, пойдут на развитие их бизнеса. Это здорово. Придорожный сервис в этой деревне находится в очень уютном и красивом месте. Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района

И предприниматели теперь могут воспользоваться этим в полной мере. «Кулмас» станет не только придорожным кафе, но и местом семейного отдыха. Летом здесь появится сад с декорациями и беседками. Электричество способствовало решению ещё одной проблемы – отсутствия мобильной связи.

Здесь такое место, где нужно помогать людям. Постоянно машины ломаются, приходится оставлять технику. Вызывать им помощь. Ну, слава богу, у нас теперь есть вай-фай, и мы уже помогаем людям. На данный момент человек 10 уже точно обратились. Залия Галиянова, хозяйка придорожного кафе