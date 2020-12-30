В Башкирии провели электричество в придорожное кафе

Главным новогодним подарком для жителей деревни Кулмас Белорецкого района стало электричество. Его местные жители ждали долгие десятилетия. За это время населенный пункт почти опустел, многие уехали. А малый бизнес едва остался на плаву, сводя концы с концами. Какие теперь перспективы открываются для развития придорожного сервиса?
Раньше для хозяйки кафе «Кулмас» Залии Галияновой новогодняя иллюминация была роскошью. Электричество вырабатывал генератор. И любой дополнительный осветительный прибор увеличивал расход топлива.
Спустя 20 лет после открытия малого бизнеса теперь не только в гирляндах, но и в дополнительных светильниках женщина может себе не отказывать. В один из самых отдаленных от райцентра населенных пунктов, расположенных среди Южноуральских гор, электричество наконец дошло. Шума бензиновых генераторов здесь уже не слышно.
Постоянные клиенты знали о возможных перебоях с электричеством, но никогда не проезжали мимо. Башкирская кухня, просторная парковка для грузовых и легковых автомобилей, добродушный персонал. Здесь они чувствуют себя как дома.
По подсчетам хозяев, теперь на электричество они тратят в 10 раз меньше. Счётчик наматывает не более 120 рублей в сутки. Летом станет ещё меньше за счёт длинного светового дня.
И предприниматели теперь могут воспользоваться этим в полной мере. «Кулмас» станет не только придорожным кафе, но и местом семейного отдыха. Летом здесь появится сад с декорациями и беседками. Электричество способствовало решению ещё одной проблемы – отсутствия мобильной связи.
Немногочисленные местные жители уверены, что электричество будет способствовать не только развитию придорожного сервиса, но и восстановлению деревни Кулмас. В следующем году этому населенному пункту исполняется 100 лет со дня основания, и теперь местные намерены приехать не только на празднование векового юбилея своей малой родины, но и отстроить заброшенные дома заново.