В Башкирии перед праздниками пожарные усиливают профилактическую работу

Чтобы Новый год прошел без происшествий, в преддверии праздников пожарные усиливают профилактическую работу. Основное внимание приковано к частному сектору. Огнеборцы не только беседуют с жителями, но и проверяют исправность печного оборудования.

Об этом знают практически все. Но напомнить еще раз в преддверии праздников лишним не будет, считают жители частного сектора в микрорайоне Затон. Тем более за последние 10 дней здесь произошло сразу несколько серьезных пожаров, в которых погибли люди.

Недавно был же по соседству пожар. Это, конечно, ужасно страшно, не дай бог никому такое. Стараемся соблюдать все правила безопасности. Дома у нас не курящих нет, но тем не менее боимся. Резеда Сакаева, жительница г. Уфы

Непотушенная сигарета и нарушение правил эксплуатации печного или газового оборудования – это причины, по которым чаще всего происходят пожары. Поэтому во время рейда огнеборцы не только беседуют с жителями, но и проверяют потенциально опасные объекты.

За период с 18 по 25 декабря текущего года на территории Ленинского района при пожарах погибло трое человек. Цель сегодняшнего мероприятия – это проведение непосредственно рейда с гражданами, проживающими на территории Ленинского района, а также в преддверии новогодних мероприятий с целью недопущения таких случаев. Николай Иванов, начальник пожарно-спасательной части №32 г. Уфы

А к этой семье из Михайловки Уфимского района, в которой воспитывается шесть детей, в гости сегодня пришли представители Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Они так же, как и сотрудники пожчастей, накануне праздников выходят в рейды. Только в их случае обход носит не только агитационный характер. Люди в форме еще устанавливают в домах многодетных семей пожарные извещатели.

Согласно указу Главы Республики Башкортостан извещатели бесплатно устанавливаются семьям, у кого есть дети до семи лет, также одиноко проживающим гражданам, кому уже за 55 лет, также ветеранам ВОВ, вдовам ВОВ. Фаиз Масягутов, инспектор противопожарной службы Республики Башкортостан