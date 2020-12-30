В Башкирии перед праздниками пожарные усиливают профилактическую работу

Чтобы Новый год прошел без происшествий, в преддверии праздников пожарные усиливают профилактическую работу. Основное внимание приковано к частному сектору. Огнеборцы не только беседуют с жителями, но и проверяют исправность печного оборудования.

Об этом знают практически все. Но напомнить еще раз в преддверии праздников лишним не будет, считают жители частного сектора в микрорайоне Затон. Тем более за последние 10 дней здесь произошло сразу несколько серьезных пожаров, в которых погибли люди.

Недавно был же по соседству пожар. Это, конечно, ужасно страшно, не дай бог никому такое. Стараемся соблюдать все правила безопасности. Дома у нас не курящих нет, но тем не менее боимся.

Резеда Сакаева, жительница г. Уфы

Непотушенная сигарета и нарушение правил эксплуатации печного или газового оборудования – это причины, по которым чаще всего происходят пожары. Поэтому во время рейда огнеборцы не только беседуют с жителями, но и проверяют потенциально опасные объекты.

За период с 18 по 25 декабря текущего года на территории Ленинского района при пожарах погибло трое человек. Цель сегодняшнего мероприятия – это проведение непосредственно рейда с гражданами, проживающими на территории Ленинского района, а также в преддверии новогодних мероприятий с целью недопущения таких случаев.

Николай Иванов, начальник пожарно-спасательной части №32 г. Уфы

А к этой семье из Михайловки Уфимского района, в которой воспитывается шесть детей, в гости сегодня пришли представители Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Они так же, как и сотрудники пожчастей, накануне праздников выходят в рейды. Только в их случае обход носит не только агитационный характер. Люди в форме еще устанавливают в домах многодетных семей пожарные извещатели.

Согласно указу Главы Республики Башкортостан извещатели бесплатно устанавливаются семьям, у кого есть дети до семи лет, также одиноко проживающим гражданам, кому уже за 55 лет, также ветеранам ВОВ, вдовам ВОВ.

Фаиз Масягутов, инспектор противопожарной службы Республики Башкортостан

Извещатель, конечно, от возгорания не спасет, но об опасности обязательно предупредит. И если в момент начинающегося пожара все в доме спят, устройство своим резким звуком должно поднять людей на ноги. По данным представителей регионального Госкомитета по ЧС, только с начала года в республике пожарные извещатели помогли уберечь жизни более 600 человек.