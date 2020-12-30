В Башкирии перед праздниками пожарные усиливают профилактическую работу

Чтобы Новый год прошел без происшествий, в преддверии праздников пожарные усиливают профилактическую работу. Основное внимание приковано к частному сектору. Огнеборцы не только беседуют с жителями, но и проверяют исправность печного оборудования.
Об этом знают практически все. Но напомнить еще раз в преддверии праздников лишним не будет, считают жители частного сектора в микрорайоне Затон. Тем более за последние 10 дней здесь произошло сразу несколько серьезных пожаров, в которых погибли люди.
Непотушенная сигарета и нарушение правил эксплуатации печного или газового оборудования – это причины, по которым чаще всего происходят пожары. Поэтому во время рейда огнеборцы не только беседуют с жителями, но и проверяют потенциально опасные объекты.
А к этой семье из Михайловки Уфимского района, в которой воспитывается шесть детей, в гости сегодня пришли представители Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Они так же, как и сотрудники пожчастей, накануне праздников выходят в рейды. Только в их случае обход носит не только агитационный характер. Люди в форме еще устанавливают в домах многодетных семей пожарные извещатели.
Извещатель, конечно, от возгорания не спасет, но об опасности обязательно предупредит. И если в момент начинающегося пожара все в доме спят, устройство своим резким звуком должно поднять людей на ноги. По данным представителей регионального Госкомитета по ЧС, только с начала года в республике пожарные извещатели помогли уберечь жизни более 600 человек.