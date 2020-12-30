Глава Башкирии передал подарки для детей Донбасса

Их доставили добровольцы и ветераны боевых действий Афганистана, которые с 2015 года оказывают гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики. Автопоезд побывал в селах Донецкий и Петровское. У башкирского народа особая связь с юго-востоком Украины. Здесь похоронен Герой России, командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майор Минигали Шаймуратов.
Этот музыкальный инструмент предназначен для детей Луганской Народной Республики. С новогодними подарками от главы Башкортостана Радия Хабирова отправились ветераны боевых действий из Уфы. Это традиционная акция. Начиная с 2015 года они преодолевают путь в 2 тысячи километров.
Подарки доставили в поселок Петровское Луганской Народной Республики, в школу №22 имени Минигали Шаймуратова. Музыкальные инструменты – у местной группы барабанщиков. Проект реализуется при поддержке Башкортостана. Кроме того, детям были переданы куклы и ноутбуки.
С селом Петровское в ЛНР у Башкортостана особая связь. Это место гибели Героя России, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Он похоронен в братской могиле.
Школьный автобус – еще один подарок от Главы Башкортостана Радия Хабирова. Пользуются им не только ученики села Петровского, но и соседних деревень. Водитель опытный, всего за рулем более 30 лет стажа. В целости и сохранности он занимается перевозками детей 13 лет.
Летом этого года ЛНР и ДНР заявляли о прекращении боевых действий. Но местные жители помнят, как начинался ад на земле. Женщины и даже дети научились определять мощность и вид выпущенных военными боеприпасов по звуку.
Новогодний праздник детям поселков Донецкий и Петровское подарили не бородатый Дед Мороз, а бывшие ветераны Афганской войны. Но в этом их поддержал глава республики. Руководство Луганской Народной Республики высоко оценивает значение гражданской дипломатии.
Единственная возможность подарить праздник детям Донбасса – в преддверии Нового года. В этом году из-за пандемии благотворительная акция едва не оказалась на грани срыва, но все же состоялась. Все, кто находится на линии боевого соприкосновения и даже под обстрелами, могут почувствовать, что они не одни. Жители Башкортостана, как и юго-востока Украины, верят в новогоднее чудо и разрешение конфликта.