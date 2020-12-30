Глава Башкирии передал подарки для детей Донбасса

Их доставили добровольцы и ветераны боевых действий Афганистана, которые с 2015 года оказывают гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики. Автопоезд побывал в селах Донецкий и Петровское. У башкирского народа особая связь с юго-востоком Украины. Здесь похоронен Герой России, командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майор Минигали Шаймуратов.

Этот музыкальный инструмент предназначен для детей Луганской Народной Республики. С новогодними подарками от главы Башкортостана Радия Хабирова отправились ветераны боевых действий из Уфы. Это традиционная акция. Начиная с 2015 года они преодолевают путь в 2 тысячи километров.

Мы всегда в хорошем настроении, если мы людям оказываем такую помощь. Традиционно с 2015 года мы едем к нашим друзьям. Тимерьян Ражапов, председатель Башкирского союза ветеранов боевых действий

Подарки доставили в поселок Петровское Луганской Народной Республики, в школу №22 имени Минигали Шаймуратова. Музыкальные инструменты – у местной группы барабанщиков. Проект реализуется при поддержке Башкортостана. Кроме того, детям были переданы куклы и ноутбуки.

Когда мы в 2015 году познакомились с гостями из Башкортостана, которые привезли нам гуманитарную помощь, наша благодарность была безгранична. Люди проявили к нам интерес, наши проблемы им небезразличны. Гузель Серова, директор школы №22 им. М. Шаймуратова (село Петровское, ЛНР)

С селом Петровское в ЛНР у Башкортостана особая связь. Это место гибели Героя России, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. Он похоронен в братской могиле.

Школьный автобус – еще один подарок от Главы Башкортостана Радия Хабирова. Пользуются им не только ученики села Петровского, но и соседних деревень. Водитель опытный, всего за рулем более 30 лет стажа. В целости и сохранности он занимается перевозками детей 13 лет.

Летом этого года ЛНР и ДНР заявляли о прекращении боевых действий. Но местные жители помнят, как начинался ад на земле. Женщины и даже дети научились определять мощность и вид выпущенных военными боеприпасов по звуку.

Первые пять мин упали на поселок, и одна из них унесла жизнь ребенка и его отца. Обугленные тела нашли. Мать потом уехала, до сих пор не может это пережить. Ольга Кобзарь, глава администрации пос. Донецкий (ЛНР)

Новогодний праздник детям поселков Донецкий и Петровское подарили не бородатый Дед Мороз, а бывшие ветераны Афганской войны. Но в этом их поддержал глава республики. Руководство Луганской Народной Республики высоко оценивает значение гражданской дипломатии.

Очень серьезное и важное для нас дело – память о тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Это наша общая задача, мы должны действовать сообща как в этих вопросах, так и в других, которые волнуют жителей как ЛНР, так и Башкирии. Вячеслав Дайнеко, министр внутренних дел Луганской Народной Республики