Яна Габбасова из Башкирии поборется за победу в финале шоу «Голос»

Сегодня состоится заключительный выпуск музыкального шоу-проекта «Голос» на Первом канале. В числе финалисток – уроженка Нефтекамска Яна Габбасова, которая будет представлять Башкортостан.
17-летняя артистка стала единственной девушкой, которая пробилась в заключительный этап. В социальной сети она пожаловалась на плохое самочувствие, несмотря на которое намерена достойно выступить. Помочь победить могут и зрители республики с помощью голосования, благодаря которому определят лучшего.
Прямая трансляция начнется в 23:30 по местному времени. Добавим, что еще будучи школьницей, Яна выступала на музыкальном проекте «Уфимская волна», где стала победителем в номинации «Дети. Дебют 14-17 лет».