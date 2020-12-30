Яна Габбасова из Башкирии поборется за победу в финале шоу «Голос»

Сегодня состоится заключительный выпуск музыкального шоу-проекта «Голос» на Первом канале. В числе финалисток – уроженка Нефтекамска Яна Габбасова, которая будет представлять Башкортостан.

17-летняя артистка стала единственной девушкой, которая пробилась в заключительный этап. В социальной сети она пожаловалась на плохое самочувствие, несмотря на которое намерена достойно выступить. Помочь победить могут и зрители республики с помощью голосования, благодаря которому определят лучшего.