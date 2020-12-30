В Уфе подпольный ЛГБТ-клуб устраивает вечеринки без масок

В редакцию сайта bash.news обратили неравнодушные граждане города, которые обеспокоены подпольным ночным клубом в Зеленой роще.
Заведения действительно нет на карте города в 2ГИС, однако назвать его подпольным язык не поворачивается. У клуба есть раскрученная страничка в Инстаграм, ежедневно ночью в сторис сотрудники заведения выкладывают видео с вечеринок. По всей видимости, адрес не указан в справочниках из-за ЛГБТ-тематики заведения.
На каждом видео с вечеринок отдыхающие в клубе танцуют без масок. Согласно информации в аккаунте заведения, внутри также есть "темная комната", в которой гости могут перейти к более тесному общению.
Горожане сетуют, что заведение работает, несмотря на запреты. Мы решили выяснить, действительно ли клуб нарушает правила.
Поначалу давайте разберемся в букве закона, который меняется в последнее время с космической скоростью. В Роспотребнадзоре Башкирии нам пояснили: согласно решению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, деятельность ночных клубов запрещена. Именно поэтому, кстати, в Telegram каждый день можно увидеть промо-рассылки вечеринок без адресов клубов: "напиши организатору и жди адрес".
ЛГБТ-клуб, как оказалось, уже неоднократно проверяли. Об этом нам рассказал собственный источник в правоохранительных органах.
Все бы ничего, да вот только клуб, судя по страничке в соцсетях, открылся в июне этого года, когда ковидные ограничения уже были в силе. О каких старых видео из нового клуба может идти речь - остается загадкой.
В соцсетях мы пообщались с посетителями клуба. Одна из уфимок, которая периодически отдыхает там по выходным, пояснила: подобные заведения изначально закрыты от внешнего мира.
Еще один интересный факт: в клубе запрещена любая съемка, однако сотрудники клуба продолжают выкладывают хроники своих вечеринок в Инстаграм.
Редакция bash.news будет следить за развитием событий.