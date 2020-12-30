В Уфе подпольный ЛГБТ-клуб устраивает вечеринки без масок

В редакцию сайта bash.news обратили неравнодушные граждане города, которые обеспокоены подпольным ночным клубом в Зеленой роще.

Заведения действительно нет на карте города в 2ГИС, однако назвать его подпольным язык не поворачивается. У клуба есть раскрученная страничка в Инстаграм, ежедневно ночью в сторис сотрудники заведения выкладывают видео с вечеринок. По всей видимости, адрес не указан в справочниках из-за ЛГБТ-тематики заведения.

На каждом видео с вечеринок отдыхающие в клубе танцуют без масок. Согласно информации в аккаунте заведения, внутри также есть "темная комната", в которой гости могут перейти к более тесному общению.

Горожане сетуют, что заведение работает, несмотря на запреты. Мы решили выяснить, действительно ли клуб нарушает правила.

Поначалу давайте разберемся в букве закона, который меняется в последнее время с космической скоростью. В Роспотребнадзоре Башкирии нам пояснили: согласно решению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, деятельность ночных клубов запрещена. Именно поэтому, кстати, в Telegram каждый день можно увидеть промо-рассылки вечеринок без адресов клубов: "напиши организатору и жди адрес".

ЛГБТ-клуб, как оказалось, уже неоднократно проверяли. Об этом нам рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Туда наведывался участковый вместе с другими ведомствами. Тоже было несколько заявлений и также был вопрос касательно видео в социальных сетях. Представитель клуба пояснил, что видео были сняты ранее, при этом по документам у него все было в порядке. В принципе доказать, в какой день были сняты выложенные видео - нереально. А тем временем клуб дальше работает, люди развлекаются. источник bash.news в правоохранительных органах

Все бы ничего, да вот только клуб, судя по страничке в соцсетях, открылся в июне этого года, когда ковидные ограничения уже были в силе. О каких старых видео из нового клуба может идти речь - остается загадкой.

В соцсетях мы пообщались с посетителями клуба. Одна из уфимок, которая периодически отдыхает там по выходным, пояснила: подобные заведения изначально закрыты от внешнего мира.

Вход туда осуществляется только через друзей, либо через друзей-друзей максимум. Сами же видите, что в 2ГИСе этого клуба нет. На входе жесткий фейс-контроль, чужих просто не пустят. Тоже касается и всяких проверяющих. В их зоне видимости при входе все ходят в масках конечно. А что на самом танцполе происходит - можно у них в соцсетях посмотреть. И в темной комнате я тоже была. Сами понимаете, ни о какой социальной дистанции там речи нет. Анастасия С., жительница Уфы

Еще один интересный факт: в клубе запрещена любая съемка, однако сотрудники клуба продолжают выкладывают хроники своих вечеринок в Инстаграм.