Победительницей шоу «Голос» стала 17-летняя Яна Габбасова из Башкирии

Девятый сезон грандиозного песенного шоу «Голос» подошел к концу, и страна узнала имя победителя. Первое место в конкурсе заняла наша землячка 17-летняя Яна Габбасова, которая покорила всю страну своим голосом.

За статус победителя Яна боролось с Олегом Аккуратовым из команды Валерия Сюткина, Дмитрием Венгеровым из команды Сергея Шнурова, Василием Пасечником из команды Басты. Девушка шаг за шагом оставляла своих конкурентов позади, а в финале она выиграла у Олега Аккуратова с минимальным разрывом - 51% и 49%, соответственно.

Девушку поддерживали и в Башкирии, и далеко за ее пределами. Яне оставляли сотни комментариев с пожеланием успеха и победы. Кто-то даже уже надеется, что певица не остановится на достигнутом.

Ждем после твоей победы на шоу уже победы на Евровидении от России.

Ильсур Ябиров, пользователь соцсетей

Добавим, что лучшим наставником на протяжении проекта зрителями шоу был выбран Баста. 