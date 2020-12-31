Победительницей шоу «Голос» стала 17-летняя Яна Габбасова из Башкирии

Девятый сезон грандиозного песенного шоу «Голос» подошел к концу, и страна узнала имя победителя. Первое место в конкурсе заняла наша землячка 17-летняя Яна Габбасова, которая покорила всю страну своим голосом.

За статус победителя Яна боролось с Олегом Аккуратовым из команды Валерия Сюткина, Дмитрием Венгеровым из команды Сергея Шнурова, Василием Пасечником из команды Басты. Девушка шаг за шагом оставляла своих конкурентов позади, а в финале она выиграла у Олега Аккуратова с минимальным разрывом - 51% и 49%, соответственно.

Девушку поддерживали и в Башкирии, и далеко за ее пределами. Яне оставляли сотни комментариев с пожеланием успеха и победы. Кто-то даже уже надеется, что певица не остановится на достигнутом.

Ждем после твоей победы на шоу уже победы на Евровидении от России. Ильсур Ябиров, пользователь соцсетей