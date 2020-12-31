Глава Башкирии вновь изменил указ о повышенной готовности

Накануне, 30 декабря, на сайте правовой информации появился измененный указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. Документ подписал Глава Башкирии.

Так, среди изменений – продление самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничение продлено до 14 января 2021 года.

Также продлевается карантин в социальных учреждениях республики до 28 февраля 2021 года.

Изменения указа коснулись прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии. Прилетевшим из этих стран придётся 14 дней соблюдать обязательный режим самоизоляции. Это касается и тех граждан, кто прибыл транзитом из других регионов России.