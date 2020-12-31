В ГИБДД Башкирии сообщили об усиленных рейдах в новогодние праздники

В начале января 2021 года инспекторы проведут массовые рейды на дорогах республики. Главное внимание будет уделяться нетрезвому вождению. Также сотрудники ГИБДД обратят внимание на грубые нарушения правил дорожного движения в транспортном потоке.

Глава ГИБДД Башкирии ещё раз напомнил о том, что алкоголь снижает скорость реакции на 30-40% и сохраняется в организме почти сутки. Так как процесс выведения алкоголя из тела у всех индивидуален, народные советы и расчёты о том, когда лучше выпить, от чего быстрее трезвеешь, не работают.