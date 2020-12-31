В Башкирии в собственной квартире погиб мужчина

30 декабря в городе Туймазы произошло трагическое событие. В собственной квартире в огне погиб мужчина. О произошедшем сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Возгорание произошло поздно ночью. На место инцидента в срочном порядке выехали пожарные и другие экстренные службы. Оказалось, огнём охватило квартиру в многоэтажном доме. Из здания эвакуировали 72 человека.

В пожаре пострадала 40-летняя женщина – ей потребовалась помощь врачей. Также в сгоревшей квартире было найдено тело 59-летнего мужчины.

Эвакуированным жильцам предоставили временное размещение в гостинице «Башкортостан». На данные момент там находятся 40 человек, среди которых 5 – дети. Остальные эвакуированные уже перебрались к своим близким.