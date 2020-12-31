В Уфе парень ограбил таксиста, угрожая пистолетом и газовым баллончиком

В полицию Уфы обратился 28-летний мужчина , работающий в такси. Водитель сообщил, что на него напал неизвестный, отнял арендованную машину и ограбил.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, похищенная машина была найдена сотрудникам полиции в гаражных кооперативах на улице Хамматова. Вскоре удалось встать на след угонщика. Им оказался 23-летний местный житель.

Оказалось, парню не понравилось, что водитель такси не уступил проезд его другу. Тогда ребята догнали таксиста, а после агрессивный уфимец вышел из автомобиля и начал ругаться с таксистом. Угрожая пневматическим пистолетом и газовым баллончиком, он отнял арендованную машину у мужчины и просто уехал. Перегнав автомобиль к гаражам, парень украл из салона два смартфона, деньги и скрылся.