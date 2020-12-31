Стала известна судьба пропавшего 16-летнего подростка из Башкирии

Напомним, юноша ушел из дома накануне. Он никого не предупредил о своих планах, а родственники все это время не находили себе места. Они обратились сразу же за помощью к полиции и волонтерам, которые вели поисковые работы на протяжении ночи. По словам Павла Нестерова, в поисках участвовали две бригады из Уфы, которые прочесывали местность.