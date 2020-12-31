В Башкирии в канун Нового года от коронавируса скончались четыре человека

Число заболевших коронавирусом в Башкирии перешагнуло 19-тысячную отметку, сообщает федеральный штаб. За минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен еще 167 жителям республики. Общее количество зараженных, по состоянию на 31 декабря, составляет 19 064 человека.
Сообщается и о новых жертвах болезни. За прошедшие 24 часа было зарегистрировано еще четыре смерти, за все время - 142 летальных случая.
Вместе с тем растет и число выздоровевших пациентов. За время пандемии 14 958 жителей Башкирии побороли болезнь. Этот показатель вырос на 204 по сравнению с минувшим днем.