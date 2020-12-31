Скончалась известный педагог Лилия Валямова из Уфы

В Уфе в возрасте 59 лет скончалась известный педагог Лилия Валямова. О ее смерти стало известно 29 декабря. Близкие написали о трагедии в личных соцсетях Валямовой.
Причиной смерти называется продолжительная болезнь педагога. С ней Лилия Валямова боролось долгие месяцы.
Коллеги и ученики вспоминают о Лилии Валямовой с душевной теплотой и скорбью. По их словам, за долгие годы работы в колледже она воспитала целую плеяду талантливых пианистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, представлявших уфимскую фортепианную исполнительскую школу на самом высоком уровне.
Редакция bash.news приносит свои искренние соболезнования семье Лилии Валямовой.