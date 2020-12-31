Скончалась известный педагог Лилия Валямова из Уфы

Коллеги и ученики вспоминают о Лилии Валямовой с душевной теплотой и скорбью. По их словам, за долгие годы работы в колледже она воспитала целую плеяду талантливых пианистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, представлявших уфимскую фортепианную исполнительскую школу на самом высоком уровне.