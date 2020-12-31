В Башкирии медведь, которого спасли от голода, впал в спячку впервые за 23 года

Бывший цирковой артист медведь Тишка впервые за 23 года впал в спячку. Тишку спасли от голода в тесной клетке в начале октября.

Фермер из Иглинского района, который взял на себя заботу о косолапом, рассказал о том, что мишка встречает новый год в спячке, как и полагается медведям.

Тишка, как и все остальные медведи, встречает Год Быка в глубоком сне, тепле и уюте. Мы положили полторы тонны сена, площадь пола 10 «квадратов», высота — четыре метра. Как у нас говорят, стал «человеком» и получил права на сон. фермер