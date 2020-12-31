В Башкирии медведь, которого спасли от голода, впал в спячку впервые за 23 года

Бывший цирковой артист медведь Тишка впервые за 23 года впал в спячку. Тишку спасли от голода в тесной клетке в начале октября.
Фермер из Иглинского района, который взял на себя заботу о косолапом, рассказал о том, что мишка встречает новый год в спячке, как и полагается медведям.
Напомним, мишка долгое время проживал в клетке у ишимбайского авторитета. Владелец бурого оказался за решёткой, а сам бывший цирковой артист начал загибаться всё сильнее – он сильно исхудал в неволе и голоде. Мишку спас фермер из Иглинского района, который уже до этого взял в свою семью двух медведей.