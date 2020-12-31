ГК «Первый Трест» подвела строительные итоги 2020 года

Башкортостан на втором месте в ПФО по вводу жилья в 2020 году. Показатель текущего строительства почти 4 миллиона кв. м, из которых более 40% возводятся по новым правилам. Как проходит переход на проектное финансирование в республике и как строители завершают 2020 год?

В стране наблюдается снижение темпов строительства на 9%. Но в Башкортостане ситуация стабильная. Республика считается одним из благополучных регионов по переходу на проектное финансирование. По данным Банка ДОМ.РФ около 40 % объектов возводятся по новым правилам. А на строительном рынке Башкортостана работают сильные и надежные застройщики. Один из лидеров строительного рынка республики – ГК «Первый Трест» – в 2020-м запустил сразу 2 жилых комплекса по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» – Grand&Grand и «Новатор».

Механизм использования эскроу-счетов позволяет исключить риски на всех этапах взаимоотношений застройщика и дольщика. Для покупателей это безопасность и надежность сделки при покупке квартиры, страхование финансов на счетах эскроу, возможность перевести нужную сумму на счет безналичным платежом. Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест»

Государство автоматически страхует суммы до 10 млн руб. А банк как независимый посредник следит за выполнением всех условий, прописанных в договоре. Доверие покупателей к новой схеме подтверждает и высокая динамика продаж. Например, всего за 4 месяца секция Б в жилом комплексе Grand&Grand была распродана на 70%.

Запустив два новых ЖК по программе проектного финансирования, мы видим большой интерес к ним со стороны покупателей. Этот год вообще оказался для нас очень продуктивным: в начале года ГК «Первый Трест» вошла в список системообразующих предприятий РФ. В мае наш ЖК «Уфимский Кремль» занял 2-е место на федеральном уровне и стал абсолютным победителем в Республике Башкортостан в ежегодном конкурсе ТОП ЖК. Мы ввели в эксплуатацию более 1200 квартир и приняли участие более чем в 15 благотворительных мероприятиях. Мы уверены, что следующий год будет ещё более продуктивным и откроет перед нами новые горизонты в профессиональной деятельности! Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест»