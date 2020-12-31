ГК «Первый Трест» подвела строительные итоги 2020 года

Башкортостан на втором месте в ПФО по вводу жилья в 2020 году. Показатель текущего строительства почти 4 миллиона кв. м, из которых более 40% возводятся по новым правилам. Как проходит переход на проектное финансирование в республике и как строители завершают 2020 год?
В стране наблюдается снижение темпов строительства на 9%. Но в Башкортостане ситуация стабильная. Республика считается одним из благополучных регионов по переходу на проектное финансирование. По данным Банка ДОМ.РФ около 40 % объектов возводятся по новым правилам. А на строительном рынке Башкортостана работают сильные и надежные застройщики. Один из лидеров строительного рынка республики – ГК «Первый Трест» – в 2020-м запустил сразу 2 жилых комплекса по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» – Grand&Grand и «Новатор».
Государство автоматически страхует суммы до 10 млн руб. А банк как независимый посредник следит за выполнением всех условий, прописанных в договоре. Доверие покупателей к новой схеме подтверждает и высокая динамика продаж. Например, всего за 4 месяца секция Б в жилом комплексе Grand&Grand была распродана на 70%.
Напомним, что в этом году ГК «Первый Трест» сдала почти 65 000 кв. м. В марте этого года ввод в эксплуатацию получили секции А и Б, а в ноябре секции В, Г и Д «Никольского» дома в клубном историческом квартале «На Успенской». Также в этом были сданы секции А, Б, В и Г в ЖК «Биосфера». Впереди у застройщика еще много работы. Но благодаря стараниям и неустанному труду коллектива сбываются мечты сотен семей о собственном жилье.