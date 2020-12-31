В Башкирии задержали подозреваемого в нападении на таксиста

Подозреваемый в разбойном нападении на таксиста задержан. Им оказался ранее судимый 23-летний уфимец. Его уже доставили в полицию. Мужчина дал признательные показания.

О нападении в правоохранительные органы сообщил 28-летний житель столицы республики. По его словам, неизвестные, угрожая пистолетом и газовым баллончиком, отобрали у него арендованный автомобиль, который тот использовал в такси. Полицейские нашли похищенную машину брошенной в одном из гаражных кооперативов. Злоумышленник, по предварительным данным, забрал из салона автомобиля два смартфона и деньги.