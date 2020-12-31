Жительница Башкирии о победе на шоу «Голос»: «Я не верила»

Яна Габбасова победила. 17-летняя уроженка республики выиграла финал проекта «Голос» на Первом канале.

Борьба была напряженной. Среди четырех финалистов Яна была единственной девушкой. Вместе со своей наставницей Полиной Гагариной она исполнила песню «Зима», а сольным исполнением хита Лары Фабиан Je t’aime смогла покорить сердца большинства телезрителей. В решающем раунде Яна набрала чуть больше 51% зрительских голосов, совсем немного обогнав Олега Аккуратова.

В интервью телеканалу БСТ девушка отметила, что задача была выложиться на все 100 процентов.

Я не верила в свою победу. Я была уверена, что будет второе или третье место, никак не могла поверить, что это будет первое место. Безумно приятна поддержка моей родной республики. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто голосовал, кто поддерживал. Всё это именно благодаря вам.

Яна Габбасова, победительница 9-го сезона проекта «Голос»

Яна с детства покоряет музыкальные вершины. Не раз она становилась призером и победителем всероссийских, республиканских конкурсов и фестивалей. В 2017 году одержала победу в номинации «Дебют проекта» на «Уфимской волне». Впереди у девушки планы по работе над собственными песнями, которые в скором времени смогут услышать ее поклонники.