Жительница Башкирии о победе на шоу «Голос»: «Я не верила»

Яна Габбасова победила. 17-летняя уроженка республики выиграла финал проекта «Голос» на Первом канале.
Борьба была напряженной. Среди четырех финалистов Яна была единственной девушкой. Вместе со своей наставницей Полиной Гагариной она исполнила песню «Зима», а сольным исполнением хита Лары Фабиан Je t’aime смогла покорить сердца большинства телезрителей. В решающем раунде Яна набрала чуть больше 51% зрительских голосов, совсем немного обогнав Олега Аккуратова.
В интервью телеканалу БСТ девушка отметила, что задача была выложиться на все 100 процентов.
Яна с детства покоряет музыкальные вершины. Не раз она становилась призером и победителем всероссийских, республиканских конкурсов и фестивалей. В 2017 году одержала победу в номинации «Дебют проекта» на «Уфимской волне». Впереди у девушки планы по работе над собственными песнями, которые в скором времени смогут услышать ее поклонники.