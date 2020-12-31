Жительница Башкирии о победе на шоу «Голос»: «Я не верила»

Я не верила в свою победу. Я была уверена, что будет второе или третье место, никак не могла поверить, что это будет первое место. Безумно приятна поддержка моей родной республики. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто голосовал, кто поддерживал. Всё это именно благодаря вам.

Яна Габбасова, победительница 9-го сезона проекта «Голос»