В Уфе подвели итоги проекта «Сильные не бьют»

Проект направлен на профилактику домашнего насилия. В течение двух месяцев организаторы привлекали к акции известных личностей, которые своим примером показывали, почему по-настоящему сильные люди не применяют силу против более слабых. За время проекта более 60 женщин решились на перемены в своей жизни. 70 детей прошли реабилитацию, оказано более двух тысяч социальных услуг.
Кому как не им знать, каково это – демонстрировать свои физические возможности. Правда, исключительно в спорте. Один из лучших борцов планеты Александр Карелин и самый сильный человек Эльбрус Нигматуллин в числе первых присоединились к социальному проекту против домашнего насилия.
Проект «Сильные не бьют» направлен на профилактику проблемы домашнего насилия в семьях. Темы, о которой многие предпочитают молчать.
Трансляция этих роликов прошла на республиканских телеканалах, городских экранах, в социальных сетях. Все, кого так или иначе коснулась эта тема, могли оставить заявку на сайте сильныенебьют.рф, чтобы получить квалифицированную помощь. По словам автора проекта Дарьи Даяновой, не понаслышке знакомой с домашним насилием, более тысячи человек уже воспользовались этой поддержкой.
Проект реализован при активной поддержке супруги Главы Башкортостана Каринэ Хабировой. Непосредственное участие принял и республиканский кризисный центр «Семья», который организовал специальный курс лекций, рассказывающих что делать и куда обратиться жертве домашнего насилия.
Более полусотни человек уже получили консультацию. Некоторые получили временный приют в кризисном центре. Айгуль Шамсутдинова попала сюда с двумя детьми из-за мужа, который злоупотреблял алкоголем. С ним, кстати, тоже пообщались психологи. В скором времени женщина надеется вернуться домой.
Организаторы проекта «Сильные не бьют» рассчитывают расширить его, не ограничиваясь исключительно темой домашнего насилия. Они убеждены, что корень этой проблемы идет и из детства, а потому новый этап будет посвящен буллингу в школе. А вот общая концепция останется неизменной: применяя силу и агрессию, человек демонстрирует свою слабость.