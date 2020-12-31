В Уфе подвели итоги проекта «Сильные не бьют»

Проект направлен на профилактику домашнего насилия. В течение двух месяцев организаторы привлекали к акции известных личностей, которые своим примером показывали, почему по-настоящему сильные люди не применяют силу против более слабых. За время проекта более 60 женщин решились на перемены в своей жизни. 70 детей прошли реабилитацию, оказано более двух тысяч социальных услуг.

Кому как не им знать, каково это – демонстрировать свои физические возможности. Правда, исключительно в спорте. Один из лучших борцов планеты Александр Карелин и самый сильный человек Эльбрус Нигматуллин в числе первых присоединились к социальному проекту против домашнего насилия.

Проект «Сильные не бьют» направлен на профилактику проблемы домашнего насилия в семьях. Темы, о которой многие предпочитают молчать.

Трансляция этих роликов прошла на республиканских телеканалах, городских экранах, в социальных сетях. Все, кого так или иначе коснулась эта тема, могли оставить заявку на сайте сильныенебьют.рф, чтобы получить квалифицированную помощь. По словам автора проекта Дарьи Даяновой, не понаслышке знакомой с домашним насилием, более тысячи человек уже воспользовались этой поддержкой.

Я поняла, что я не могу концентрироваться на разборе конкретных ситуаций, когда к тебе обращается девушка, и ты пытаешься помочь, это очень сложно. Я подумала, что было бы классно, если мы пойдем немного с другой стороны и покажем как должно быть, что есть классные мужчины, которые выбирают другое поведение. Что есть правильное поведение, уважение к старшим. Когда проблема становится видимой, это уже большой шаг. Дарья Даянова, организатор проекта «Сильные не бьют»

Проект реализован при активной поддержке супруги Главы Башкортостана Каринэ Хабировой. Непосредственное участие принял и республиканский кризисный центр «Семья», который организовал специальный курс лекций, рассказывающих что делать и куда обратиться жертве домашнего насилия.

Как правило, мы думаем, что не агрессор виноват, а жертва тоже виновата. Но это неправильно, при любом раскладе можно договориться на словесном уровне. Поэтому сильные не бьют. Ольга Завьялова, директор Республиканского ресурсного центра «Семья»

Более полусотни человек уже получили консультацию. Некоторые получили временный приют в кризисном центре. Айгуль Шамсутдинова попала сюда с двумя детьми из-за мужа, который злоупотреблял алкоголем. С ним, кстати, тоже пообщались психологи. В скором времени женщина надеется вернуться домой.