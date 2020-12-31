В Уфе после реконструкции открылся Башкирский академический театр им Мажита Гафури

В преддверии Нового года в учреждении после капитального ремонта вновь заработала главная сцена.

В честь события театральная труппа подготовила представление с персонажами из сказки «Волшебник изумрудного города». Посредством спектакля театр продемонстрировал возможности нового оборудования. Сейчас в учреждении современный свет, звук и механика сцены. Реновация шла в рамках нацпроекта «Культура».