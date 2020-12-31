В Иглино появился новый детсад на 260 мест

На строительстве этого детского сада мы не останавливаемся. Мы понимаем, что Иглино растет. К нам постоянно прибывает новые жители, которые селятся у нас, комфортно себя чувствуют. Постоянно появляется потребность в новых местах. Мы выделяем землю для привязки детского сада в микрорайоне Егоровка, формируем земельный участок в микрорайоне Ягодный. Рядом с этим детским садом будем строить большую школу на 1225 мест.

Николай Самойленко, глава администрации Иглинского района