В Иглино появился новый детсад на 260 мест

Детский сад в подарок на Новый год. В микрорайоне Звёздный села Иглино состоялось техническое открытие дошкольного учреждения, которое будут посещать 260 малышей. Предусмотрена там и комбинированная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Объект возвели в рамках нацпроекта «Демография», его стоимость составила 179 миллионов рублей. Все группы, комнаты для занятий, спортивный и музыкальный залы полностью укомплектованы. В детском саду предусмотрены кабинеты психолога, логопеда, изостудия, медицинский пункт. Во дворе оборудованы современные игровые площадки. Детский сад «Улыбка» стал самым крупный дошкольным учреждением райцентра Иглинского района. Официальное открытие состоится после новогодних каникул.

На строительстве этого детского сада мы не останавливаемся. Мы понимаем, что Иглино растет. К нам постоянно прибывает новые жители, которые селятся у нас, комфортно себя чувствуют. Постоянно появляется потребность в новых местах. Мы выделяем землю для привязки детского сада в микрорайоне Егоровка, формируем земельный участок в микрорайоне Ягодный. Рядом с этим детским садом будем строить большую школу на 1225 мест.

Николай Самойленко, глава администрации Иглинского района