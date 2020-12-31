В Кармаскалинском районе прошел новогодний бал-маскарад

Накануне по всей России отпраздновали праздник дворового костюма. Его справили и в селе Прибельском Кармаскалинского района. Жители переоделись в костюмы героев любимых сказок и мультфильмов.
Устроили танцы, исполнили новогодние песни, приняли участие в играх и конкурсах. По словам жителей, это событие они запомнят надолго.
Несмотря на эпидемиологическую обстановку, говорят организаторы, местный Дом культуры совместно с творческими объединениями сделал самый масштабный новогодний праздник в истории села.