В Кармаскалинском районе прошел новогодний бал-маскарад

Накануне по всей России отпраздновали праздник дворового костюма. Его справили и в селе Прибельском Кармаскалинского района. Жители переоделись в костюмы героев любимых сказок и мультфильмов.

Устроили танцы, исполнили новогодние песни, приняли участие в играх и конкурсах. По словам жителей, это событие они запомнят надолго.