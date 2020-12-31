Астрологи рассказали, чего ждать жителям Башкирии от года Быка

Белую Крысу сменит Белый Металлический Бык. 2021-й – год неторопливого, но уверенного в себе животного. Как лучше его встретить, чтобы задобрить строптивого быка? Звезды говорят, что не будет хватать огня, но зато придет уверенность. Стол лучше сервировать классически, а в свои новогодние наряды можно добавить яркую деталь.

С этим быком для корриды символ нового года не имеет ничего общего. Волевой, решительный, но мудрый – животное восточного календаря можно описать так. В прошлый раз год Белого Металлического Быка был в 1961 году. Год, когда Гагарин покорил космос. Поэтому, как обещают астрологи, и 2021-й будет щедр на открытия. При этом Быку, уверенному и сильному, не будет хватать огня. Но в данном случае это, скорее, плюс.

Мы можем в этот год в себе дисциплину воспитать. Веру в лучшее, потому что стихия металла в хорошем проявлении – это вера в лучшее, вера в успех. Когда мы видим свет в конце тоннеля и так далее. Елизавета Сабитова, астролог

На новогоднем столе еда должна быть максимально простая и вкусная. Зимний салат, мясо с картошкой – Бык не любит сидеть на диете. Приветствуются овощи и фрукты и обязательно незамысловатый десерт. Бык непривередлив и любит практически все, но, конечно, от говядины лучше отказаться.

Можете запечь целиком утку, гуся или курицу, будет клево. Самое главное, чтобы в доме царил порядок, уют, чтобы на столе было все красиво выставлено и оформить стол в классическом стиле. И все будет замечательно. Наиль Гайнуллин, повар ирландского паба «Моррис»

Классика и нейтральность приветствуются и при выборе наряда. От той самой красной тряпки лучше отказаться. Стилисты рекомендуют блеск, но не аляповатый, а сдержанный. Яркую деталь в наряды привнесут аксессуары, но здесь тоже нужно не переборщить.