Астрологи рассказали, чего ждать жителям Башкирии от года Быка

Белую Крысу сменит Белый Металлический Бык. 2021-й – год неторопливого, но уверенного в себе животного. Как лучше его встретить, чтобы задобрить строптивого быка? Звезды говорят, что не будет хватать огня, но зато придет уверенность. Стол лучше сервировать классически, а в свои новогодние наряды можно добавить яркую деталь.
С этим быком для корриды символ нового года не имеет ничего общего. Волевой, решительный, но мудрый – животное восточного календаря можно описать так. В прошлый раз год Белого Металлического Быка был в 1961 году. Год, когда Гагарин покорил космос. Поэтому, как обещают астрологи, и 2021-й будет щедр на открытия. При этом Быку, уверенному и сильному, не будет хватать огня. Но в данном случае это, скорее, плюс.
На новогоднем столе еда должна быть максимально простая и вкусная. Зимний салат, мясо с картошкой – Бык не любит сидеть на диете. Приветствуются овощи и фрукты и обязательно незамысловатый десерт. Бык непривередлив и любит практически все, но, конечно, от говядины лучше отказаться.
Классика и нейтральность приветствуются и при выборе наряда. От той самой красной тряпки лучше отказаться. Стилисты рекомендуют блеск, но не аляповатый, а сдержанный. Яркую деталь в наряды привнесут аксессуары, но здесь тоже нужно не переборщить.
В свои законные права Белый Металлический Бык вступит 3 февраля. Но его влияние будет ощутимо уже в январе. Бык любит трудолюбивых, поэтому активным нужно быть с начала 2021-го. Символ года отблагодарит результатами. А чтобы полностью задобрить домашнее животное, праздник лучше отметить в кругу семьи и близких.