Праздничное шоу и новые проекты: что покажет БСТ в новогодние праздники

Сюрпризы в новом году. Телеканал БСТ в период праздников покажет новые проекты, анимационные сериалы и музыкальные передачи. В новогоднюю ночь зрители БСТ смогут увидеть праздничное музыкальное шоу нового формата.

Проект телеканала создан совместно с известными артистами республики. По пути «Новогоднего маршрута» зрителей ждет масса музыкальных премьер. Съемки всей программы заняли более двух с половиной месяцев.

Исполнители башкирской и татарской эстрады представят вниманию зрителей свои новейшие хиты, на которые мы сняли разноплановые, разножанровые клипы. Телезритель, который проведет эту новогоднюю ночь с телеканалом БСТ, я думаю, точно не заскучает.

Галия Вахитова, автор сценария и режиссёр

Телеканал «Тамыр» покажет первый башкирский телевизионный мультипликационный сериал. Главные герои «Нурбостана» – 7 волшебных существ. Все 12 серий покажут в новогодние каникулы. В начале января зрители БСТ смогут также увидеть пропущенные выпуски передач.

Все то, что было в будни, когда вы были  на работе и пропустили любимую передачу. Сейчас мы ее выстроили в единую линейку.

Гузель Хамитова, главный редактор телеканала БСТ