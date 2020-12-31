Праздничное шоу и новые проекты: что покажет БСТ в новогодние праздники

Сюрпризы в новом году. Телеканал БСТ в период праздников покажет новые проекты, анимационные сериалы и музыкальные передачи. В новогоднюю ночь зрители БСТ смогут увидеть праздничное музыкальное шоу нового формата.
Проект телеканала создан совместно с известными артистами республики. По пути «Новогоднего маршрута» зрителей ждет масса музыкальных премьер. Съемки всей программы заняли более двух с половиной месяцев.
Телеканал «Тамыр» покажет первый башкирский телевизионный мультипликационный сериал. Главные герои «Нурбостана» – 7 волшебных существ. Все 12 серий покажут в новогодние каникулы. В начале января зрители БСТ смогут также увидеть пропущенные выпуски передач.