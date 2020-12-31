Что изменится для жителей Башкирии с 1 января

Увеличение материнского капитала, платные вытрезвители, электронные трудовые книжки и повышение зарплат. Какие нововведения ожидают жителей республики в 2021-м?

Минимальный размер оплаты труда увеличится на 5,5%. В среднем по стране он составит 12 792 рубля и впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Изменения коснутся и дистанционных сотрудников. Новый закон устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха. Также был скорректирован перечень оснований для увольнения.

Когда работник без уважительных причин не выходит более двух дней на связь, в этом случае работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор. Также если сотрудник меняет свое место деятельности, договор тоже расторгается.  

Тимур Каримов, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Изменится и материнский капитал. Теперь он станет больше.  Если семья не получала поддержку за первого малыша, то за второго государство выплатит 639 432 рубля.

Для оформления микрозайма потребуется справка о доходах. Если раньше подтвердить своё право на квартиру  стоило две тысячи, то с нового года это можно сделать бесплатно. 

Также Управление Росреестра совместно с МФЦ подготовили перечень офисов, в которых будет осуществляться прием экстерриториальных заявлений. На сегодняшний день их принимают только в одном офисе Кадастровой палаты.

Марина Мартынова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан

С нового года полностью заработает система прямых выплат по больничным. Этот механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования. С 1 января НДФЛ на заработок свыше 5 млн руб. в год повысится до 15 %

УФНС по РБ в связи с отменой с 1 января единого налога на вмененный доход напоминает всем плательщикам ЕНВД о необходимости выбора альтернативного режима налогообложения – общего или специального.

Римма Гарипова, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Республике Башкортостан

Вступят в силу новые правила противопожарного режима. Жителям частного сектора запретят разводить костры во дворах. Нарушителям грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Если же произойдёт пожар, сумма возрастёт до пяти тысяч. Подорожают сигареты и алкоголь. Акцизы на спиртное вырастут на 4%, а пошлины на табачные изделия увеличатся на 20%.