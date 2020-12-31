Что изменится для жителей Башкирии с 1 января

Вступят в силу новые правила противопожарного режима. Жителям частного сектора запретят разводить костры во дворах. Нарушителям грозит штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Если же произойдёт пожар, сумма возрастёт до пяти тысяч. Подорожают сигареты и алкоголь. Акцизы на спиртное вырастут на 4%, а пошлины на табачные изделия увеличатся на 20%.