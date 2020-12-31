Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым годом

Это одно из самых непростых поздравлений с Новым годом. Все мы ждём ощущения радости, и это самый главный праздник для нас и для наших семей. Для всех нас это был год очень тяжёлых испытаний. И мы вместе с вами их прошли. Наша республика показала, прежде всего, запас огромной человеческой прочности. Кстати, именно поэтому мы прошли год с наименьшими потерями и были одними из самых успешных в нашей стране по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это получилось потому, что каждый житель Башкортостана проявил свои самые лучшие качества, самые нужные в это время - сострадание и взаимопомощь. Мы многое за это время увидели. Мы многое за это время поняли. Я лично увидел, как совсем не богатые люди отдавали свои деньги, время, чтобы помочь тем, кто в этом очень остро нуждается. Я видел чиновников, которые работали волонтёрами, бежали и сдавали плазму, чтобы помочь совсем не известным им людям спасти их жизнь. Я видел уже состоявшихся, вполне богатых бизнесменов, которые на очень дорогих машинах просто развозили продукты пожилым людям, врачам, многодетным семьям. И, конечно, я видел врачей. Самых разных – совсем ещё юных студентов медуниверситета и уже седовласых профессоров, которые участвовали в самом настоящем сражении с этой болезнью и бились, падая с ног, за здоровье людей.Я говорю слова огромной благодарности и низко кланяюсь всем вам за то, что мы выдержали. За то, что сохранили свое человеческое достоинство. И были вместе. Вы знаете, этот год, конечно, был годом потерь. Для многих из нас. И мы о них будем помнить. Но мы уже устремились в будущее, уже думаем о Новом годе. И мы смотрим на 2021 год с верой и надеждой. Потому что мы очень большая и крепкая семья. Нас – более 4 миллионов. И каждый из нас проявил свои самые лучшие человеческие качества. Мы в это время были вместе. И если впереди нас ждут ещё испытания, я уверен, что мы также будем вместе. Потому что самое главное богатство, подчёркиваю, не нефть, не газ, не сода, а вы – жители нашей республики. Наверное, вы помните, пару лет назад мы приняли для себя девиз: «Мы своих не бросаем!» И кто бы мог подумать, что этот девиз станет столь актуальным в эти месяцы и поможет пройти через такие тяжёлые испытания.