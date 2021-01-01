В Башкирии возросло количество смертей от коронавируса

По официальным данным, в первый день нового года от COVID-19 в Башкирии скончались три человека. С начала пандемии в списке умерших от коронавируса значатся 145 жителей региона.

Общее число инфицированных – 19 234 человек. За последние сутки зарегистрировано 170 случаев инфицирования. Сейчас в стационарах находятся 749 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них 62 человека в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ. За сутки выздоровели 60 человек, всего же выписанных пациентов – 15 153.