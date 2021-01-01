В Башкирии возросло количество смертей от коронавируса

По официальным данным, в первый день нового года от COVID-19 в Башкирии скончались три человека. С начала пандемии в списке умерших от коронавируса значатся 145 жителей региона.
Общее число инфицированных – 19 234 человек. За последние сутки зарегистрировано 170 случаев инфицирования. Сейчас в стационарах находятся 749 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них 62 человека в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ. За сутки выздоровели 60 человек, всего же выписанных пациентов – 15 153.
Напомним, Глава Башкортостана продлил режим самоизоляции для пожилых жителей республики. Радий Хабиров внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сидеть дома пенсионерам придется до 14 января.
Для социальных объектов самоизоляция продлена до конца февраля. Прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии, в том числе транзитом через другие субъекты России, должны находиться на самоизоляции в течение 2 недель. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня.