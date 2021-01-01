В Башкирии за сутки в пожарах погибли 5 человек

За минувшие сутки в республике произошло несколько страшных пожаров. Они унесли жизни пяти мужчин. Трагедии случились в Уфе, Салавате, Кугарчинском и Чишминском районах.

В Уфе пожар случился накануне, 31 декабря, в 13:51. Загорелось имущество в квартире многоквартирного дома по улице Кремлевской. Пожарные спасли 10 человек, 60-летний мужчина погиб. Причины и обстоятельства пожара устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Еще одна трагедия произошла вчера около пяти часов вечера 31 декабря в селе Сабурово Чишминского района. Загорелся строительный вагончик, где после тушения пожарные обнаружили тело 57-летнего мужчины. Еще один пожар в Чишминском районе, но уже в поселке Чишмы произошел 1 января в 5 утра. Загорелся бревенчатый дом по улице Ленина. 62-летний мужчина погиб, пожилая женщина 1931 года рождения выжила, ее госпитализировали в Чишминскую центральную больницу.

В Кугарчинском районе в огне погиб 80-летний мужчина. Загорелся бревенчатый жилой дом по улице Гафури в деревне Бикбулатово.

В новогоднюю ночь загорелась квартира в Салавате по улице Октябрьской. Из опасной зоны звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам спасено 10 человек, эвакуировано 5. 57-летний мужчина погиб.