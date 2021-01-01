В Уфе стартовал новогодний фестиваль TERRA ZIMA

С сегодняшнего дня жители и гости столицы могут посетить традиционный новогодний фестиваль TERRA ZIMA. Он продлится до 4 января.
Первым событием фестиваля стал «Забег обещаний». Участники бежали или шли скандинавской ходьбой вокруг Гостиного двора. Дистанция забега символичная – 2021 метр.
В 5 часов вечера уфимцев ждет конкурс карнавальных костюмов. Он состоится на нижней площадке Конгресс-холла. Главным призом конкурса, как сообщает уфимская мэрия, будет iPhone 12. Чтобы побороться за него, нужно прийти на праздник в оригинальном карнавальном костюме.
На той же площадке у Конгресс-холла «Торатау», но уже завтра, 2 января, откроется «Зимний сабантуй». Гости смогут развлечься катанием на лошадях, участием в боях с мешками и лыжно-лучном биатлоне. Тут же пройдет первый в Башкирии конкурс самоваров. Лучший самоварщик может получить приз в 50 тысяч рублей.
На третий день фестиваля пройдет Всероссийский парад Снегурочек, который возглавит российская актриса, эстрадная певица Анна Семенович. Праздничное шествие парада начнёт свое действие на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и будет следовать по улице Заки Валиди. В параде могут участвовать все желающие. Единственное условие – наряд Снегурочки. Мероприятие будет сопровождаться живой музыкой в исполнении оркестра Дедов Морозов. Снегурочка, которая, по мнению жюри, наберет наибольшее количество голосов, получит главный приз в 100 тысяч рублей.
Четвертый, завершающий, день фестиваля для горожан и гостей города запомнится парадом конно-санных экипажей, который возьмет старт от спуска у нижней площадки Конгресс-холла «Торатау» (парка «Ватан»). Место проведения – набережная реки Белой. В рамках парада пройдет конкурс на самое яркое, красочное и оригинальное украшение упряжки и оформление экипажа. Гостей ждёт катание на лошадях, живая музыка, песни под баяны и весёлое настроение.
Контактный телефон штаба фестиваля: 8-965 654-04-57. Зарегистрироваться на конкурсы, а также получить дополнительную информацию о мероприятиях можно на официальном сайте фестиваля TERRA ZIMA.
Фото: пресс-служба администрации Уфы