В Уфе стартовал новогодний фестиваль TERRA ZIMA

На третий день фестиваля пройдет Всероссийский парад Снегурочек, который возглавит российская актриса, эстрадная певица Анна Семенович. Праздничное шествие парада начнёт свое действие на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и будет следовать по улице Заки Валиди. В параде могут участвовать все желающие. Единственное условие – наряд Снегурочки. Мероприятие будет сопровождаться живой музыкой в исполнении оркестра Дедов Морозов. Снегурочка, которая, по мнению жюри, наберет наибольшее количество голосов, получит главный приз в 100 тысяч рублей.