В Башкирии установлен график работы медучреждений в новогодние праздники

Амбулатория и поликлиники до 9 января работают с 8 утра до 5 часов вечера, приём вызовов до 16:00. В воскресенье 10 января служба неотложной помощи с приёмом вызовов будет работать до 16:00.

В Уфе круглосуточный режим у взрослых травмпунктов 5-й, 10-й и 21-й больниц. 24 часа функционируют детские травмпункты в РДКБ и 17-й Городской детской больнице. В 4-й и 5-й детских поликлиниках травмпункт работает с 8 часов утра до 10 вечера.

А вот при травме глаз можно обратиться круглосуточно в Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней, а также в больницу № 10. С острой зубной болью взрослых примут в любое время во 2-й поликлинике, маленьких пациентов в детской поликлинике №7. Также работает неотложная стоматологическая помощь людям, находящимся на лечении в госпиталях и на самоизоляции на дому.