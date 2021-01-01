В «Забеге обещаний» в Башкирии приняли участие более 7,5 тысяч человек

В первый день нового года активные жители Башкирии вышли на «Забег обещаний». Он проводится в рамках Декады спорта и здоровья. Чтобы принять в нем участие, необходимо было прийти с заранее распечатанным номером, где была написана цель на 2021 год.
Дистанция забега символичная – 2021 метр. Стартовало мероприятие в полдень во всех населенных пунктах-участниках. Чтобы снизить риски заражения коронавирусом, на дистанцию выходили группы по 3 человек.
Центральным стартом «Забега обещаний» по традиции в шестой раз подряд стала площадка перед Гостиным двором в Уфе. Здесь собралось наибольшее количество участников – 1200 человек. Многие пришли на спортивный праздник в костюмах сказочных персонажей.
В Стерлитамаке «Забег обещаний» прошел в парке Победы. Со своими обещаниями пробежали 250 человек. На финише участников угощали горячим чаем.
Одновременно с «Забегом обещаний» в муниципальных районах и городах Башкортостана проходил День башкирской (скандинавской) ходьбы, в котором приняли участие около 4000 жителей республики.