В «Забеге обещаний» в Башкирии приняли участие более 7,5 тысяч человек

В первый день нового года активные жители Башкирии вышли на «Забег обещаний». Он проводится в рамках Декады спорта и здоровья. Чтобы принять в нем участие, необходимо было прийти с заранее распечатанным номером, где была написана цель на 2021 год.

Дистанция забега символичная – 2021 метр. Стартовало мероприятие в полдень во всех населенных пунктах-участниках. Чтобы снизить риски заражения коронавирусом, на дистанцию выходили группы по 3 человек.

Центральным стартом «Забега обещаний» по традиции в шестой раз подряд стала площадка перед Гостиным двором в Уфе. Здесь собралось наибольшее количество участников – 1200 человек. Многие пришли на спортивный праздник в костюмах сказочных персонажей.

Я бегу и обещаю себе научиться играть в хоккей, надеюсь, что в этом году моя давняя мечта станет реальностью. Это правильно, что многие начинают год по-спортивному. Здорово, что столько людей проснулись пораньше первого января и приняли участие в этом замечательном мероприятии. Бег очень заряжает!

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта РБ

В Стерлитамаке «Забег обещаний» прошел в парке Победы. Со своими обещаниями пробежали 250 человек. На финише участников угощали горячим чаем.

Одновременно с «Забегом обещаний» в муниципальных районах и городах Башкортостана проходил День башкирской (скандинавской) ходьбы, в котором приняли участие около 4000 жителей республики.