В Башкирии в 2020 году построили 24 детсада и 5 школ благодаря нацпроектам

В Башкирии подвели итоги минувшего года по реализации национальных проектов. Так, в 2020-м в республике построили 24 детских сада и 5 школ. Также в регионе появились 110 фельдшерско-акушерских пунктов.

Республиканский онкологический диспансер обзавелся новым пристроем к хирургическому корпусу. Закуплено новое медоборудование, включая аппараты КТ и МРТ. Благоустроены общественные территории. Отремонтировано 305 км автомобильных дорог. Почти 900 социально-значимых объектов подключили в этом году к интернету.

Один из важнейших национальных приоритетов – малое и среднее предпринимательство. 2020-й год стал непростым для бизнеса. По данным правительства, в республике ситуация несколько лучше, в отличие от других регионов России. Темпы сокращения количества МСП ниже. В 2021 году в регионе планируют увеличить количество занятых в малом и среднем предпринимательстве. Также стоит задача запустить технопарк высоких технологий «IQ-парк» в Уфе и создать «Фабрику будущего» в Сибае.