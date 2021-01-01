Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на 2 января

В регионе сохранится умеренная морозная погода. Прогнозируется небольшой снег.

По словам синоптиков, атмосферный фон будет без особых изменений до 5 января. 2 января ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть с юго-востока со скорость 3-8 метров в секунду.

Ночью жителей Башкирии ждет мороз в пределах от -8 до -13 градусов. Днем потеплеет до -11, а местами до -6 градусов.