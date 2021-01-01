Жители Башкирии в этом году меньше звонили спасателям в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в этом году произошло меньше происшествий по сравнению с прошлым годом. В центр обработки вызовов системы 112 поступило около 8 тысяч звонков. Это меньше на 3 тысячи.

Но без жертв не обошлось. Так, например, в пожарах погибли 5 человек. Все – мужчины от 57 до 80 лет. Огонь унес человеческие жизни в Уфе, Салавате, Кугарчинском и Чишминском районах. Чаще всего причиной возгорания становится непотушенная сигарета и нетрезвое состояние. Сотрудники МЧС просят соблюдать меры безопасности и устанавливать дымовые извещатели.

Добавим, что в новогодние праздники не прекращает работу и Республиканский антиковидный ситуационный центр. Звонки принимаются с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных. Единый номер: 218-19-19.