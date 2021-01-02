Житель Башкирии перед Новым годом срубил ель в городском парке

Эта наша елочка. Купили участок, дом построили. Не стали елочки рубить. Нашли добрых людей, они эти елочки в парк пересадили. А этот холуй... Слов нет у меня. Столько сил положили, чтобы эти елочки жили! Я так их оберегала во время стройки: камазистам и трактористам говорила не трогать.

комментатор