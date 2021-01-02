Житель Башкирии перед Новым годом срубил ель в городском парке

В городе Октябрьский неизвестный украл ель из городского парка. Вандал пришёл за день до Нового года и просто срубил дерево. Теперь поисками мужчины занимаются правоохранители.

Горожане с грустью рассказали эту трагическую историю в социальных сетях. Мужчина пришёл с топором в парк 30 декабря и срубил ёлочку. Оказывается, многие посетители парка с теплотой относились к дереву, так как оно давно росло на территории парка и было спасено от тракторов и других спецмашин.

В комментариях оказалась женщина, которая лично вырастила ёлочку. Пропажу дерева она восприняла как личную трагедию.

Эта наша елочка. Купили участок, дом построили. Не стали елочки рубить. Нашли добрых людей, они эти елочки в парк пересадили. А этот холуй... Слов нет у меня. Столько сил положили, чтобы эти елочки жили! Я так их оберегала во время стройки: камазистам и трактористам говорила не трогать.

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Фото: соцсети. 