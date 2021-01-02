Житель Башкирии перед Новым годом срубил ель в городском парке

В городе Октябрьский неизвестный украл ель из городского парка. Вандал пришёл за день до Нового года и просто срубил дерево. Теперь поисками мужчины занимаются правоохранители.
Горожане с грустью рассказали эту трагическую историю в социальных сетях. Мужчина пришёл с топором в парк 30 декабря и срубил ёлочку. Оказывается, многие посетители парка с теплотой относились к дереву, так как оно давно росло на территории парка и было спасено от тракторов и других спецмашин.
В комментариях оказалась женщина, которая лично вырастила ёлочку. Пропажу дерева она восприняла как личную трагедию.
Фото: соцсети.