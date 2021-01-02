В Уфе трое полуголых мужчин бегали по улицам

Некоторые очевидцы решили, что такой поступок – последствия бурного веселья в новогоднюю ночь или спор. Однако на самом деле, пробежка почти без одежды – сознательное решение трёх уфимцев.

Уже несколько лет подряд в первый день нового года мужчины бегают с голым торсом. Так они укрепляют организм и подают пример другим уфимцам, которых призывают взяться за собственное здоровье и тело.