В Башкирии огонь унёс жизни троих человек

В Башкирии за сутки с 1 по 2 января огонь унёс жизни троих человек. Всего за это время произошло 12 пожаров. Подробности сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Один из пожаров произошёл в Уфе в металлическом вагончике по улице Интернациональной. Огонь удалось ликвидировать в короткое время, однако на сгоревшей территории было найдено тело 62-летней женщины.

Ещё один пожар зафиксирован в селе Каны-Туркеево в Будзякском районе. Огнём охватило бревенчатый дом по улице Чермасанская. В пожаре погиб 49-летний мужчина.

Также смертельный пожар произошёл в селе Инзер Белорецкого района. По улице Пушкина огнём охватило жилой частный дом. К сожалению, в огне погиб 62-летний мужчина.

Причины пожаров предстоит установить дознавателю МЧС России.