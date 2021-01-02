Пьяный житель Башкирии чуть не сбил толпу детей

В Мелеузе произошла серьёзная авария. Пьяный водитель чуть не сбил толпу детей и их родителей. К счастью, обошлось без жертв.
Местный житель провёл вечер за распитием спиртных напитков, а потом сел за руль своей «Тайоты Прадо». Конечно, в какой-то момент пьяный водитель не справился с управлением и выскочил на тротуар. Именно в этот момент там проходила компания детей в сопровождении родителей.
После аварии виновник ДТП попытался скрыться. Очевидцы сообщили, что мужчина ранее работал в правоохранительных органах.
Фото: соцсети.