Пьяный житель Башкирии чуть не сбил толпу детей

В Мелеузе произошла серьёзная авария. Пьяный водитель чуть не сбил толпу детей и их родителей. К счастью, обошлось без жертв.

Местный житель провёл вечер за распитием спиртных напитков, а потом сел за руль своей «Тайоты Прадо». Конечно, в какой-то момент пьяный водитель не справился с управлением и выскочил на тротуар. Именно в этот момент там проходила компания детей в сопровождении родителей.