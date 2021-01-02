В Башкирии маленький ребёнок попал под «обстрел» фейерверком

Жители Башкирии поделились жуткой видеозаписью. Маленький ребёнок попал под «обстрел» фейерверком.

Житель села Михайловка Грин решил запустить небольшой салют прямо во дворе дома. Конечно, представление привлекло внимание жильцов соседних домов. Однако в какой-то момент всем стало не до веселья.

Видимо, фейерверк был установлен неправильно, поэтому после пары выстрелов начал наклоняться в бок. Сначала несколько зарядов попало в окна дома, а потом и вовсе по проходившему мимо ребёнку. Мама в ужасе увела малыша подальше.

К счастью, курточка пострадавшего ребёнка не загорелась. Пока неизвестно, пострадал ли малыш от неправильно установленного фейерверка.