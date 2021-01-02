Из-за коронавируса умер исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия»

В возрасте 80 лет скончался народный артист РФ, актёр театра и кино Владимир Коренев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова дочери артиста Ирины Кореневой.

Известно, что последние дни жизни Владимир Коренев провёл в «красной» зоне с коронавирусной инфекцией.

Артист принял участие в съёмках большого количества фильмов, долгое время играл в театре имени К.С. Станиславского. Широкой публике Владимир Коренев известен по главной роли в культовом фильме «Человек-амфибия». Также актёр снимался в таких фильмах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и многих других.