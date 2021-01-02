В Башкирии увеличили прожиточный минимум для пенсионеров

Со следующей недели в Башкирии увеличится прожиточный минимум для пенсионеров. Соответствующий документ был подписан Главой региона и опубликован на сайте правовой информации.

Если быть точнее, указ вступает в силу 8 января 2021 года. Прожиточный минимум был увеличен почти на 1 тысячу рублей – с 8649 до 9605 тысяч рублей.