Житель Башкирии украл продукты и выбил дверь магазина

В столице Башкирии мужчина ограбил продуктовый магазин. Набрав тележку продуктов, он попытался выбить дверь, чтобы выйти на улицу. О произошедшем рассказали очевидцы.
«Скромный» мужчина набрал в пустом магазине целую тележку овощей, мясных деликатесов и алкоголя. Так как магазин был уже закрыт, ему пришлось выбивать тележкой дверь. К слову, когда это у мужчины не получилось, он пошёл бродить по магазину и пить.
Конечно, такие подвиги были спровоцированы большим количеством алкоголя в крови. Как грабитель попал в закрытый магазин, непонятно. На место инцидента подоспели сотрудники Росгвардии, которые и задержали дебошира.
Видео: соцсети.