Житель Башкирии украл продукты и выбил дверь магазина

В столице Башкирии мужчина ограбил продуктовый магазин . Набрав тележку продуктов, он попытался выбить дверь, чтобы выйти на улицу. О произошедшем рассказали очевидцы.

«Скромный» мужчина набрал в пустом магазине целую тележку овощей, мясных деликатесов и алкоголя. Так как магазин был уже закрыт, ему пришлось выбивать тележкой дверь. К слову, когда это у мужчины не получилось, он пошёл бродить по магазину и пить.