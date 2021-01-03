В Башкирии в новогодние праздники пропала девушка

В Башкирии ведутся поиски 33-летней Регины Фомичевой. Девушка без вести пропала 2 января. Поисками пропавшей занимаются волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан».
В злополучный день Регина вышла из дома и в какой-то момент перестала выходить на связь с родственниками, что является нетипичным поведением для пропавшей. Тогда близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтёрам.
Приметы: рост около 175 см, телосложение среднее, волосы рыжего цвета.
Была одета: черная куртка, серые штаны.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Регины, просят позвонить по номеру 8 800 700 54 52.