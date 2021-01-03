В Башкирии за сутки было ликвидировано 22 серьёзных пожара

За 2 января на территории Башкирии было ликвидировано 22 техногенных пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Так, возгорание возникло в бревенчатых домах в селе Канаклы-Туркеево в Буздякском районе, селе Амзя в Нефтекамске, деревне Муракаево Абзелиловского района, селе Инзер Белорецкого района и на улице Коммунаров в Белорецке. При этом в последних двух домах огонь сначала охватил дощатые полы. В многоквартирном жилом доме по улице Салавата Батыра в Октябрьском также произошёл пожар – огонь охватил дверь однокомнатной квартиры.

Также сгорели три металлических вагончика по улице Интернациональной в Уфе, в деревне Бузовьязы Кармаскалинского района и на улице Ленина в Мелеузе. А ещё были зафиксированы два возгорания машин – на бульваре Ибрагимова в Уфе и в селе Иглино Иглинского района.

За сутки также зафиксировано горение бань. 8 бревенчатых строений в разных районах Башкирии охватило огнём. Также пожарные тушили огонь на кирпичной летней кухне и в дощатом сарае.