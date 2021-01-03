Жители Башкирии смогут увидеть чудесное космическое явление в новогодние каникулы
Представители Уфимского планетария рассказали, что в январе жители Башкирии смогу увидеть яркий звездопад. Ночью можно будет наблюдать пик активности метеорного потока Квадрантиды.
Космическое явление удастся увидеть в северо-восточной части небосклона. Максимум действия метеорного потока приходится на 4 января. Так, сам звездопад длился с 27 декабря по 10 января.
Начало каждого Нового года знаменуется «салютом» метеорного потока Квадрантиды, который длится с 27 декабря по 10 января. Максимум действия Квадрантид в этом году приходится на 4 января. И в максимуме насчитывается до 120 метеоров в час! Это один из самых обильных метеорных потоков. По обильности Квадрантиды можно ставить в один ряд с такими потоками-гигантами, как Геминиды (действуют в декабре) и знаменитые Персеиды (в августе). В этом году наблюдению помешает Луна. Убывающая луна в возрасте 19 дней взойдет в половине одиннадцатого ночи и будет видна до самого рассвета, не позволяя увидеть более слабые метеоры.
пресс-служба Уфимского планетария
Лучше всего метеорный поток будет виден после двух часов ночи и до рассвета.