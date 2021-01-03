Жители Башкирии смогут увидеть чудесное космическое явление в новогодние каникулы

Начало каждого Нового года знаменуется «салютом» метеорного потока Квадрантиды, который длится с 27 декабря по 10 января. Максимум действия Квадрантид в этом году приходится на 4 января. И в максимуме насчитывается до 120 метеоров в час! Это один из самых обильных метеорных потоков. По обильности Квадрантиды можно ставить в один ряд с такими потоками-гигантами, как Геминиды (действуют в декабре) и знаменитые Персеиды (в августе). В этом году наблюдению помешает Луна. Убывающая луна в возрасте 19 дней взойдет в половине одиннадцатого ночи и будет видна до самого рассвета, не позволяя увидеть более слабые метеоры.

пресс-служба Уфимского планетария