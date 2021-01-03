В России выявили 24 тысячи зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация каждый день публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в стране было зарегистрировано 24 150 человек с COVID-19. Общее количество инфицированных за всё время пандемии достигло 3 236 787. Одновременно при этом болеют 559 399 человек.