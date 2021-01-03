В Башкирии резко ухудшатся погодные условия

Синоптики и спасатели Башкирии предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Особое внимание на погоду стоит уделить автолюбителям. Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства РБ.
В Башкирии сохранится облачная погода. Также прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. На отдельных участках дорог образуется гололёд, а видимость в снеге ухудшится до 2-4 км.
Дорожные службы просят водителей быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Также жителям Башкирии напомнили о телефоне экстренных служб 112 и круглосуточной диспетчерской Управления дорожного хозяйства РБ: 8 927 955 11 00.