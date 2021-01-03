Башкирия-2021: как республика отметила Новый год

Несмотря на тяжелую обстановку во всем мире, в этот Новый год было место добру. Мы собрали самые позитивные события в социальных сетях, которые произошли в первые дни Нового года.

Нельзя не упомянуть в начале нашего материала о победе Яны Габбасовой из Нефтекамска в шоу "Голос". Хрупкая девушка обошла всех соперников и прямо накануне праздника стала победителем национального конкурса. С победой в "Голосе" Яну поздравил в своих социальных сетях Глава Башкирии Радий Хабиров.

Также перед Новым годом многочисленные волонтеры решили напомнить гражданам о соблюдении масочного режима. Но помимо масок всем желающим вручали мандарины - символ наступающего праздника.

Много откликов в социальных сетях получило поздравление Каринэ Хабировой. Она пожелала, чтобы каждый житель республики смог в конце года сказать, что год был успешным. Кстати, к семье руководителя региона сейчас прикованы взгляды пользователей соцсетей. На прошедшей 29 декабря пресс-конференции Радий Хабиров рассказал о том, что пополнение в его семье может произойти уже в эти каникулы, поэтому он решил не уезжать из города. Сам Хабиров также опубликовал фото, на котором его супруга уснула на диване, а все вокруг, по словам руководителя республики, ведут себя тише, лишь бы она отдохнула.

В первые дни Нового года в Уфе уже традиционно проходит фестиваль TERRA ZIMA. 1 января на площади у Конгресс-холла прошел конкурс карнавальных костюмов. Победителю конкурса вручили последнюю модель "Айфона".

Медицинские работники не остаются без внимания в эти праздники. Многие из них встретили Новый год на рабочем месте, оказывая сопротивление новой коронавирусной инфекции.

Представители регионального отделения "Единой России" посетили РКБ им. Куватова, которая первой ощутила на себе удар новой болезни. Они поздравили врачей, дежурящих в новогодние праздники в ковид-центре, и вручили им чайные наборы с тортом, мандаринами, башкирским медом и сладостями.

Новогодняя ночь стала радостным моментом для 15 женщин республики, которые стали мамами под бой курантов. Население республики подросло на 6 мальчиков и 9 девочек. В половине первого на свет появилась первая в 2021 году девочка весом в 3500 грамм. Радий Хабиров пожелал всем детям здоровья и блаполучия.

Депутаты Госдумы от "Единой России" не остались в стороне от праздника. Сердечные поздравления, подарки и много мандаринов получили сотрудники Республиканского ресурсного центра «Семья».

В Нефтекамске благодаря помощи сотрудников отдела опеки, волонтёров объединения подростковых клубов «Октава», представителей депутатского корпуса и партии «Единая Россия» для юных пациентов местной больницы провели праздничный утренник.

Все малыши получили по-настоящему праздничное, волшебное и позитивное настроение и сладкие подарки. Так случается, что в нашем детском отделении порой проходят обследование и лечение детки, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации для них подарили комплекты одежды, гигиенические принадлежности. Мурад Авзалов, главврач ГБ г. Нефтекамск

Также представители партии поздравили медиков Чишминской районной больницы и Учалинской городской больницы.

Врачи больницы Кигинского района получили от депутатов "Единой России" "коробку храбрости" и много фруктов.

Туймазинская ЦРБ, которая приняла на себя сильный удар новой инфекции, также принимала в эти дни у себя в гостях народных избранников.

В рамках партийного проекта "Наша забота" врачам вручили новогодние продуктовые наборы, а руководство больницы поблагодарило гостей за оказанную поддержку.

Известный врач из Уфы Евгений Ионис рассказал на своей странице о том, какое внимание было оказано его коллегам в эти новогодние праздники. Больницу посетил руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии.

Я после дежурства, сижу в ординаторской, собираюсь с силами, чтоб переодеться и идти домой, сдаю дежурство счастливцу, который будет дежурить в Новый год. Звонок - "спуститесь в приёмный покой". Спускаемся. И нам вручают просто гору мандаринов два человека со словами: "Чтоб дежурство в новый год подсластить". Одного из них хорошо знаю - Шамиль Валеев. Мне важно внимание конкретных людей! И что-то в груди сразу потеплело. Спасибо! Нам ваше внимание очень важно, это правда! Евгений Ионис, врач

Во второй день фестиваля TERRA ZIMA в Уфе прошел праздничный сабантуй.

Для детей и взрослых в рамках праздника были организованы тематические игры и развлекательная программа: стрельба из лука, катание на качелях, бой с мешками на бревне, катание верхом на лошади. Также можно было осмотреть юрту, посостязаться в лыжном-лучном биатлоне, поучаствовать в различных конкурсах и получить призы от Деда Мороза.

﻿Кроме того, первые в республике прошел конкурс самоваров, по результатам которого лучший самоварщик получил денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

А на третий день фестиваля в столице Башкирии прошел Парад снегурочек. Во главе парада - звезда шоу-бизнеса Анна Семенович. Ее приезд в Башкирию также стал событием № 1 в социальных сетях.

А вот на помощь врачам больницы № 2 из Стерлитамака вышло большое количество неравнодушных людей. Представители городской администрации, поисковый отряд "Отклик", местный таксопарк, крупные предприятия: все они выделили для врачей транспорт, чтобы медики могли быстро и комфортно добраться до своих пациентов.

В Месягутовской ЦРБ врачей и пациентов, в том числе и самых маленьких, поздравил Дед Мороз. Его роль сыграл главврач медицинского учреждения Валерий Трофимов. Он решил подарить праздник тем, кто так хочет встретить его с семьей, но не имеет возможности.

Новогодние подарки получили и дети врачей, которые работают в особо опасной "красной зоне".

Как признавались коллеги, разлука с семьёй стала самым сложным испытанием в сложившейся ситуации. Нелегко приходилось и детям, которые подолгу не видели родителей, когда те несли трудовую вахту в госпитале. Они наравне с родителями познали все тяготы этого непростого периода. Валерий Трофимов, главврач Месягутовской ЦРБ

Депутаты Госдумы и Курултая от "Единой России" в канун праздника наведались в городскую больницу Салавата.

Они рассказали о том, как сами попали в ковид-госпиталь. О жизни пациента с непростой болезнью сейчас уже многие знают не понаслышке. Народные избранники поблагодарили врачей за слаженную работу и вручили им памятные подарки.

Приятная встреча, добрые пожелания, сюрпризы и подарки – все это сегодня было в ковид-госпитале. Спасибо большое гостям за поддержку медиков, за подарки, и самое главное за теплые слова и пожелания. Ильшат Яппаров, главврач ГБ г. Салават

Во всех уголках Башкирии дети в больницах смогли ощутить вкус праздника.