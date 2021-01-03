Госсобрание Башкирии предложило запретить передвижные зоопарки в России
Депутаты Госсобрания Башкирии представили новый законопроект о деятельности передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Такие парки предложено запретить по всей России.
Текст законопроекта уже зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Также текст проекта был направлен в профильный думский Комитет по экологии и охране окружающей среды.
Законопроект поддерживает ответственное обращение с животными. Как сообщает председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, депутаты надеются, что российский парламент рассмотрит инициативу уже в период весенней сессии.
Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В нашей республике, в других регионах неоднократно фиксировались случаи агрессии в отношении посетителей. В итоге, на первый взгляд, полезная цель – показать диких животных людям, не имеющим возможности посетить стационарный зоопарк, превращается в издевательство как над самими животными, так и над теми, кто пришел на них посмотреть. В таких заведениях животные являются прежде всего орудиями заработка для их владельцев.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии