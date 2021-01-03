Житель Башкирии 11 лет подвергал сексуальному насилию дочерей

45-летний житель Башкирии обвиняется в страшном преступлении. Мужчина 11 лет подряд подвергал дочерей сексуальному насилию. Подробности сообщили корреспонденты издания «КП-Уфа».
В преддверии Нового года в полицию обратилась 12-летняя девочка, которая обвинила своего отчима в сексуальном насилии. Подросток рассказала, что терпела домогательства на протяжении 9 лет. Вскоре с подобным заявлением в полицию пришла и родная 15-летняя дочка мужчины. Она сказала, что подвергалась насилию со стороны отца11 лет подряд.
Обвиняемого сразузадержали сотрудники полиции и доставили в отделение, где мужчина подтвердил рассказы девочек. Сейчас подозреваемый находится под стражей. По факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних было возбуждено два уголовных дела.