Житель Башкирии 11 лет подвергал сексуальному насилию дочерей

В преддверии Нового года в полицию обратилась 12-летняя девочка, которая обвинила своего отчима в сексуальном насилии. Подросток рассказала, что терпела домогательства на протяжении 9 лет. Вскоре с подобным заявлением в полицию пришла и родная 15-летняя дочка мужчины. Она сказала, что подвергалась насилию со стороны отца11 лет подряд.