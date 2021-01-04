Жителя Башкирии зажало в салоне машины после наезда на столб

2 января в Туймазинском районе произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован недалеко от села Субханкулово. Подробности сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

33-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и въехал в столб отбойника. Самостоятельно выбраться из авто он не смог – его зажало в помятой машине.

На место инцидента выехали сотрудники аварийно-спасательной службы ведомства. Они разрезали салон машины, освободили пострадавшего водителя и в срочном порядке передали его медикам.